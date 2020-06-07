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3:14   7 Июня 2020
Общество

Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора Украины Венедиктову

Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора Украины Венедиктову

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко подали в суд на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Юристы считают, что прокурор проявила бездействие в рамках дела о противоправной транспортировке художественных картин через границу.

Сотрудники Госбюро расследований накануне прибыли в киевский музей Ивана Гончарова для проведения обыска. Причиной стало уголовное дело о контрабанде картин, выставленных в историческом учреждении и принадлежащих семье экс-главы Украины. В настоящее время коллекция полотен находится в том же музее, однако уже в статусе арестованной. После обыска на работников Госбюро расследований было подано пять жалоб от защиты Порошенко. 

"Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суде. Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР", — сообщил юрист Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook

Адвокат заявил, что следователи Государственного бюро расследований осуществляли обыскные мероприятия незаконно. Кроме того, таким образом правоохранители пытаются заблокировать художественную выставку. 

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Автор: Руслан Неглинный
#порошенко #украина

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