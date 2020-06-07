Организаторы акции протеста против расизма вывели на улицы Франции более 23 тысяч человек

Акция против полицейского насилия и расизма прошла во Франции. Участие в ней приняли более 23 тысяч человек, передает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Демонстрации прошли в разных городах Франции. Так, например, на улицы Парижа вышли 5,5 тысячи человек. Источники сообщают, что в столице уже проходила подобная акция. Манифестация состоялась в Париже 2 июня. Тогда протесты сопровождались столкновениями с правоохранителями.

Волнения также прошли в Лондоне. На марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда, убитого во время задержания в США, вышла певица Мадонна. Она появилась там на костылях и в сопровождении телохранителей.