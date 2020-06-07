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2:35   7 Июня 2020
Общество

Организаторы акции протеста против расизма вывели на улицы Франции более 23 тысяч человек

Организаторы акции протеста против расизма вывели на улицы Франции более 23 тысяч человек

Акция против полицейского насилия и расизма прошла во Франции. Участие в ней приняли более 23 тысяч человек, передает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Демонстрации прошли в разных городах Франции. Так, например, на улицы Парижа вышли 5,5 тысячи человек. Источники сообщают, что в столице уже проходила подобная акция. Манифестация состоялась в Париже 2 июня. Тогда протесты сопровождались столкновениями с правоохранителями.

Волнения также прошли в Лондоне. На марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда, убитого во время задержания в США, вышла певица Мадонна. Она появилась там на костылях и в сопровождении телохранителей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#франция #акция протеста #расизм

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