Помпео заявил, что Китай извлекает выгоду из протестных акций в США

США вновь обвинили КНР в попытке воспользоваться протестными акциями в Соединенных Штатах, которые возникли из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Госекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай извлекает из происшествия политическую выгоду.

Помпео уверен, что попытка Китайской Народной Республики использовать протесты в личных целях обречена на провал. Свое мнение он выразил на своей странице в социальной сети Twitter. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг соответствующие обвинения. США и ранее делали подобные заявления. Китайские власти уверены, что речь идет о нападках со стороны Белого дома.

Майк Помпео в интервью Daily Caller сообщил, что США не стремятся к открытой конфронтации с КНР. Также он сравнил Китай с нацистской Германией, так как, по его мнению, китайские власти отказали гонконгскому народу в обещанных свободах, передает телеканал "360".