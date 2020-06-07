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0:29   7 Июня 2020
Политика

Посол Антонов опроверг заявления о причастности России к массовым беспорядкам в США

Посол Антонов опроверг заявления о причастности России к массовым беспорядкам в США

Россия не имеет отношения к организации массовых протестов в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Депутат назвал подобные обвинения "чушью и чепухой".

Москва настроена на прагматичное сотрудничество с Вашингтоном, а проблема русофобии в США известна уже давно, подчеркнул Антонов. По его словам, сейчас среди иностранных государств распространилась мода на оправдание каких-либо проблем российским фактором, передает Федеральное агентство новостей.

"Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха", — заявил российский посол.

Россия поддерживает США и желает стране поскорее справиться со сложившейся ситуацией. Массовые беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский задушил его коленом во время задержания. Американцы развернули повсеместные акции протеста против правоохранителей.

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Автор: Руслан Неглинный
#антонов #посол россии #беспорядки в сша

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