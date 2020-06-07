Захарова назвала предложение США о помощи с ЧП в Норильске "вторым жестом доброй воли"

Россия выражает благодарность США за предложение помощи в ликвидации последствий ЧП в Норильске, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала заявление Вашингтона "вторым жестом доброй воли".

Помощь России ранее предложил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Он отметил, что американская сторона может предоставить техническую экспертизу.

Захарова объяснила, почему предложение США можно назвать "вторым жестом доброй воли". Она напомнила о взаимных поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, которую осуществили Москва и Вашингтон. Информацией об этом дипломат поделилась в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".