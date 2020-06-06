Навальный продолжает оскорблять ветеранов ВОВ, чувствуя свою безнаказанность
Основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный покусился на святое для России, оскорбив ветеранов Великой Отечественной войны. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев.
Навальный прокомментировал видеоролик телеканала RT о поправках к Конституции РФ, участниками которого стали медики, известные личности, а также ветераны ВОВ. Блогер разместил на своей странице в социальной сети Twitter пост, в котором оскорбил спикеров видео, назвав их "позором страны", передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
"Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", — написал основатель ФБК.
Данное заявление не оставило равнодушным общественность. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло подал на Навального жалобу в прокуратуру Москвы. Однако блогер продолжил называть ветерана Игната Артеменко "холуем" и "предателем", чувствуя свою безнаказанность. ФАН предложил Госдуме ужесточить статью 5.61 КоАП об оскорблении, так как, по мнению издания, штраф в размере пяти тысяч рублей — недостаточное наказание за подобное правонарушение.