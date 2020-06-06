Захарова сообщила, что за высылкой российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры

Российская Федерация предпримет ответные меры по отношению к Чехии, которая выслала двух российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Мария Захарова считает, что Прага специально нанесла удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества. Россия на протяжении последних лет активно занималась выстраиванием отношений с Чехией в экономической, политической и гуманитарной сферах, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.