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22:39   6 Июня 2020
Политика

Захарова сообщила, что за высылкой российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры

Захарова сообщила, что за высылкой российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры

Российская Федерация предпримет ответные меры по отношению к Чехии, которая выслала двух российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Мария Захарова считает, что Прага специально нанесла удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества. Россия на протяжении последних лет активно занималась выстраиванием отношений с Чехией в экономической, политической и гуманитарной сферах, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Автор: Илья Романович
#россия #захарова #дипломаты #чехия

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