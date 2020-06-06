ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

Граждане России подали 31,5 тысячи заявок на онлайн-голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Россияне вне зависимости от места проживания и регистрации планируют высказать свою гражданскую позицию по принятию новых поправок к Конституции РФ. Более 30 тысяч россиян подали заявление на голосование в удобных для них участках.

Единым днем всероссийского голосования объявлено 1 июля. На всех избирательных участках будут приняты меры по предотвращению растпространения коронавирусной инфекции.