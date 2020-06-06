Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

 Жители Северной Осетии смогут подать заявки для голосования по поправкам к Конституции РФ

Жители Северной Осетии смогут подать заявки для голосования по поправкам к Конституции РФ
МИД РФ поблагодарил США за предложенную помощь в связи с разливом топлива в Норильске

МИД РФ поблагодарил США за предложенную помощь в связи с разливом топлива в Норильске

 Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке
НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

 Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши
ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

 Жители Северной Осетии смогут подать заявки для голосования по поправкам к Конституции РФ

Жители Северной Осетии смогут подать заявки для голосования по поправкам к Конституции РФ
МИД РФ поблагодарил США за предложенную помощь в связи с разливом топлива в Норильске

МИД РФ поблагодарил США за предложенную помощь в связи с разливом топлива в Норильске

 Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке
НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

 Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши
21:22   6 Июня 2020
Общество

ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

ЦИК: болле 30 тысяч россиян планируют голосовать по поправкам к Конституции дистанционно

Граждане России подали 31,5 тысячи заявок на онлайн-голосование по поправкам к Конституции. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Россияне вне зависимости от места проживания и регистрации планируют высказать свою гражданскую позицию по принятию новых поправок к Конституции РФ. Более 30 тысяч россиян подали заявление на голосование в удобных для них участках.

Единым днем всероссийского голосования объявлено 1 июля. На всех избирательных участках будут приняты меры по предотвращению растпространения коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#цик #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...