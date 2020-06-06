Жители Северной Осетии смогут подать заявки для голосования по поправкам к Конституции РФ

Первые пункты приема заявлений на голосование по поправкам к Конституции РФ начали свою работу в Северной Осетии. Граждане смогут отправить заявку по месту пребывания, заявили в региональном ЦИК.

Подать документ на участие в голосовании жители смогут через МФЦ или с помощью портала Госуслуг. Избирательные участки оснастят индивидуальными средствами защиты. Все посетители пройдут температурный контроль, сообщают власти.

Паспортные данные избирателей члены комиссий будут изучать на расстоянии. Граждане с COVID-19 тоже смогут участвовать во всенародном голосовании, для них будут созданы специальные условия. В день мероприятия в регионе заработают 338 постоянных избирательных участков и 25 временных.

Глава России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля всероссийского голосования. Оставить свой голос можно будет в течение недели, начиная с 25 июня. Поправки к Конституции РФ предполагают изменения, среди которых обеспечение государством доступного и качественного медобслуживания, индексация пенсий, обязательная адресная социальная поддержка и многое другое.