Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Встреча министров энергетической отрасли стран формата ОПЕК+ состоялась 6 июня. Сторонам удалось договориться о продлении сделки в интересах стабилизации мирового энергетического рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Все государства-нефтеэкспортеры подтвердили намерение выполнять условия сделки в дальнейшем. Продолжение сотрудничества в этом направлении обеспечит дополнительную стабилизацию рынка и сократит мировые запасы энергоресурсов, сообщает ТАСС. Решение продолжать взаимовыгодное сотрудничество также приняла Мексика, которая ранее критически относилась к возможности сокращения добычи нефти.

Результативность сделки ОПЕК+ была продемонстрирована в ходе торгов на фондовых биржах. Инвесторы стали чаще приобретать ценные бумаги энергетических компаний, так как ждут скорого возвращения прежних показателей. Восстановление позитивных тенденций сказывается на укреплении рубля и общей стабилизации финансовой сферы.