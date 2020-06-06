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20:41   6 Июня 2020
Экономика

Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Встреча министров энергетической отрасли стран формата ОПЕК+ состоялась 6 июня. Сторонам удалось договориться о продлении сделки в интересах стабилизации мирового энергетического рынка, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Все государства-нефтеэкспортеры подтвердили намерение выполнять условия сделки в дальнейшем. Продолжение сотрудничества в этом направлении обеспечит дополнительную стабилизацию рынка и сократит мировые запасы энергоресурсов, сообщает ТАСС. Решение продолжать взаимовыгодное сотрудничество также приняла Мексика, которая ранее критически относилась к возможности сокращения добычи нефти.

Результативность сделки ОПЕК+ была продемонстрирована в ходе торгов на фондовых биржах. Инвесторы стали чаще приобретать ценные бумаги энергетических компаний, так как ждут скорого возвращения прежних показателей. Восстановление позитивных тенденций сказывается на укреплении рубля и общей стабилизации финансовой сферы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #новак #энергетика #цены на нефть

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