США предложили РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
Соединенные Штаты готовы оказать России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, завил госсекретарь США Майк Помпео.
На свой странице в Twitter он написал, что несмотря на разногласия, США готовы провести консультации технических специалистов, чтобы уменьшить негативные последствия для экологии России.
В МЧС России ранее заявили, что уже удалось собрать более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Разлив удалось локализовать. В Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.