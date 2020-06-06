США предложили РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

Соединенные Штаты готовы оказать России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, завил госсекретарь США Майк Помпео.

На свой странице в Twitter он написал, что несмотря на разногласия, США готовы провести консультации технических специалистов, чтобы уменьшить негативные последствия для экологии России.

В МЧС России ранее заявили, что уже удалось собрать более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Разлив удалось локализовать. В Красноярском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.