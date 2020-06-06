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20:37   6 Июня 2020
Армия

Власти ОАЭ выразили поддержку ас-Сиси, предложившему способы решения кризиса в Ливии

Власти ОАЭ выразили поддержку ас-Сиси, предложившему способы решения кризиса в Ливии

Шаги по мирному урегулированию ливийского кризиса, предложенные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, получили высокую оценку правительства Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ОАЭ.

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар ранее прибыли в Египет для проведения переговоров с лидером государства. Египетский лидер выдвинул ряд инициатив, направленных на урегулирование ситуации в Ливии. По мнению ас-Сиси, для этого зарубежные наемники должны быть выведены из страны, а подконтрольные террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии группировки должны разоружиться. Также он призвал к установлению режима прекращения огня с 8 июня.

Власти ОАЭ поддерживают политический путь разрешения ливийского кризиса, передает ФАН. В МИД Объединенных Арабских Эмиратов поддержали предложение ас-Сиси, призвав стороны конфликта начать переговорный процесс и обратить внимание на идеи главы Египта.

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Автор: Руслан Неглинный
#египет #ливия #оаэ #ас-сиси

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