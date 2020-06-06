РФ выражает надежду на поддержание перемирия в Ливии со стороны ПНС

Россия надеется, что Правительство национального согласия (ПНС) и Государственный совет Ливии положительно отреагируют на египетскую декларацию о прекращении огня на территории Ливии с 8 июня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Это обращение в основном касается ПНС и всех подконтрольных ему боевиков. Высокопоставленные лица должны внимательно рассмотреть каирскую инициативу и принять верное решение, добавил российский дипломат. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси накануне провел переговоры с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Стороны обсудили возможности по решению ливийского конфликта политическим путем. Ас-Сиси выступил за введение перемирия с 8 июня и обезоруживание боевиков ПНС, передает Федеральное агентство новостей.