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"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

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"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

 Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок

Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок
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20:05   6 Июня 2020
Общество

"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

Блогер Алексей Навальный совместно с "Альянсом врачей" не перестает делать рассылку недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах России. Врачам еще трех городов приходится отбиваться от массовых вбросов.

Фейковая информация размещается на интерактивной карте "Альянса врачей", о создании которой в мае объявила глава организации Анастасия Васильева. Предполагалось, что медики смогут анонимно сообщать о проблемах в своем учреждении, на которые альянс сможет дать ответную реакцию. На деле оказалось, что карту используют для публикации лживых материалов, а сомнительные новости приходится опровергать властям регионов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Хабаровский край, Калининград и Орск были упомянуты в сообщениях на интерактивной карте организации. В поликлинике №11 Хабаровска якобы не проводят тесты на COVID-19 у медицинских работников, анонимное лицо из Калининграда пожаловалось на главного врача, запретившего брать мазки на коронавирус у сотрудников, а Орская городская больница будто бы не обеспечена средствами индивидуальной защиты. Журналисты решили проверить достоверность информации, зная репутацию "Альянса".

Сотрудники ФАН ранее обзвонили некоторые медицинские учреждения Санкт-Петербурга, которые были отмечены на карте. Сведения о недостатке СИЗ и наличии проблем были опровергнуты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #фейки #альянс врачей #коронавирус

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