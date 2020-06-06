Страны ОПЕК+ согласовали дальнейшее сокращение добычи нефти до июля

Государства, входящие в состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля.

Информацию о продлении действия нефтяного соглашения стран ОПЕК+ представил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи. Таким образом, добыча нефти по-прежнему будет составлять не больше, чем 9,7 млн баррелей в сутки. О ее значительном сокращении страны ОПЕК и другие крупные экспортеры договорились еще в марте, однако соглашения удалось достигнуть только 12 апреля.