Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

 Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок

Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок
Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

 США предложили РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

США предложили РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

 Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши
"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

"Альянс врачей" продолжает распространять вбросы о COVID-19 по регионам РФ

 Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок

Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок
Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили участие в сделке

 США предложили РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

США предложили РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

 Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши
19:55   6 Июня 2020
Политика

Резников назвал счастье Крыма и Донбасса главным условием их "возвращения" на Украину

Резников назвал счастье Крыма и Донбасса главным условием их "возвращения" на Украину

Счастливый Донбасс, Крым и Севастополь возможны только на Украине, поэтому отступать Киеву ни в коем случае нельзя, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Вице-премьер считает, что надо повысить уровень жизни украинцев, и тогда Крым и Донбасс "поймут, как хорошо находиться в составе Украины". Он также уверен, что точка невозврата в вопросе возвращения территорий не пройдена, и Киев не должен отступать в этом вопросе. Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи "Свобода слова".

По словам Резникова, "счастливый Донбасс, Крым и Севастополь возможны только на Украине", а сейчас о них "никто не заботится".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...