Резников назвал счастье Крыма и Донбасса главным условием их "возвращения" на Украину

Счастливый Донбасс, Крым и Севастополь возможны только на Украине, поэтому отступать Киеву ни в коем случае нельзя, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Вице-премьер считает, что надо повысить уровень жизни украинцев, и тогда Крым и Донбасс "поймут, как хорошо находиться в составе Украины". Он также уверен, что точка невозврата в вопросе возвращения территорий не пройдена, и Киев не должен отступать в этом вопросе. Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи "Свобода слова".

По словам Резникова, "счастливый Донбасс, Крым и Севастополь возможны только на Украине", а сейчас о них "никто не заботится".