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19:54   6 Июня 2020
Общество

Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок

Калининградцы смогут выходить на улицы города без защитных масок

Власти Калининграда согласовали отмену части ограничений, введенных ранее из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Людям разрешили выходить на улицы без средств индивидуальной зашиты. Маски придется надевать при посещении людных мест и передвижении в транспорте. Помимо этого местная администрация разрешила работу библиотек, бань и фитнес-центров с 7 июня. Также в полноценном режиме вновь начнут функционировать торговые центры и магазины без отдельного входа.

Последние данные об эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации профильных ведомств, а также опубликованы указы властей, нацеленные на эффективную борьбы с заболеванием.

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Автор: Борис Нестеров
#калининград #маски #самоизоляция #коронавирус

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