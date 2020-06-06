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19:35   6 Июня 2020
Общество

В Сети удивились безграмотности Киры Ярмыш в посте о новой российской винтовке

В Сети удивились безграмотности Киры Ярмыш в посте о новой российской винтовке

Незнание математики и физики из школьного курса пресс-секретаря Алексея Навального и признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Киры Ярмыш вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

Сотрудница ФБК заявила, что пуля при выстреле из новой винтовки DXL-5 производства российской компании Lobaev Arms будет в полете огибать земной шар. Комментируя новость о разработке оружия, Ярмыш с удивлением отметила, что расстояние до горизонта всего 4,7 км, поэтому не понятно, как выпущенная из DXL-5 пуля будет поражать мишени на расстоянии в 7 км.

Пост Ярмыш в Twitter вызвал ажиотаж у пользователей соцсети. Они возмутились безграмотности пресс-секретаря Навального и ее непониманию того, как рассчитывается расстояние до горизонта. Например, пользователь с ником Бордельерро ПоэтЪ заявил, что с выгодой для себя "пользует горизонт", когда ездит на автомобиле.

Другие же в иронической манере предположили, что Кира Ярмыш не заканчивала школу и пошла работать в ФБК сразу после детского сада, обратили внимание журналисты Nation News

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #оружие #twitter #фбк #ярмыш

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