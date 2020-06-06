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19:29   6 Июня 2020
Армия

Учения Defender Europe 2020 с участием шести тысяч военных стартовали в Польше

Учения Defender Europe 2020 с участием шести тысяч военных стартовали в Польше

Военные учения Defender Europe 2020 стартовали в Польше. Мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса, пишет в субботу РИА Новости. 

По информации агентства, учения призваны повысить стратегическую готовность за счет быстрого развертывания американских войск в Европе. В военном мероприятии, развернутом на Дравском полигоне, примут участие почти четыре тысячи военнослужащих США и две тысячи польских солдат.

В учениях задействуют около двух тысяч единиц техники. Речь идет о 100 танках, более 230 боевых машин, артиллерии, ракетных комплексах, а также авиации — самолетах F-16 и вертолетах Ми-24 ВВС Польши. Во время тренировок участникам предстоит отработать форсирование водной преграды с участием воздушно-десантных и танковых войск.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #польша #учения

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