Учения Defender Europe 2020 с участием шести тысяч военных стартовали в Польше

Военные учения Defender Europe 2020 стартовали в Польше. Мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса, пишет в субботу РИА Новости.

По информации агентства, учения призваны повысить стратегическую готовность за счет быстрого развертывания американских войск в Европе. В военном мероприятии, развернутом на Дравском полигоне, примут участие почти четыре тысячи военнослужащих США и две тысячи польских солдат.

В учениях задействуют около двух тысяч единиц техники. Речь идет о 100 танках, более 230 боевых машин, артиллерии, ракетных комплексах, а также авиации — самолетах F-16 и вертолетах Ми-24 ВВС Польши. Во время тренировок участникам предстоит отработать форсирование водной преграды с участием воздушно-десантных и танковых войск.