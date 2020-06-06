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19:17   6 Июня 2020
Политика

Грушко: Россия изучает все варианты действий после выхода США из ДОН

Грушко: Россия изучает все варианты действий после выхода США из ДОН

Россия рассматривает все возможные варианты развития событий после выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в ближайшем будущем все участники ДОН должны провести заседание и обсудить соответствующие задачи. Это нужно по договору, если какая-то сторона покидает его, пишет ТАСС.

Грушко отметил, что какой бы ни была новая позиция РФ по ДОН, она в любом случае будет исходить из интересов национальной безопасности и союзников.

Он также считает, что заседание всего состава ДОН должно пройти вживую, а не в режиме видеоконференции, так как вопросов о судьбе договора будет стоять очень много. Российский дипломат добавил, что встреча может состояться до конца июля текущего года.

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Автор: Илья Романович
#мид рф #дон #грушко

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