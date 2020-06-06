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19:00   6 Июня 2020
Политика

МИД РФ поддержал призыв Египта о прекращении боевых действий в Ливии с 8 июня

МИД РФ поддержал призыв Египта о прекращении боевых действий в Ливии с 8 июня

Москва поддерживает призыв Египта о введении перемирия на территории Ливии с 8 июня и имеет информацию о его подготовке, заявили в МИД РФ.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси накануне встретился с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, чтобы обсудить урегулирование ливийского кризиса. Ас-Сиси предложил ввести режим прекращения огня с 8 июня и разоружить боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#египет #ливия #пнс

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