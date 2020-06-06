Жителям Татарстана разрешили ходить в парки и скверы без масок

Ношение масок и перчаток на открытом воздухе в Татарстане больше не обязательно. Подробности рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

С 8 июня индивидуальными средствами защиты необходимо пользоваться лишь в магазинах, в помещениях организаций, предоставляющих какие-либо услуги, и в общественном транспорте, отметила Галимова. В парках и скверах маски носить не обязательно, подчеркнули в правительстве Татарстана.

Согласно решению властей республики, с 11 июня в Татарстане откроются летние террасы кафе, а с 15 июня к работе вернутся многофункциональные центры. С 8 июня возобновится работа санаторно-курортных учреждений. Такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.