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 Власти США хотят ввести санкции против нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу

Власти США хотят ввести санкции против нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу
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18:37   6 Июня 2020
Экономика

Власти США хотят ввести санкции против нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу

Власти США хотят ввести санкции против нефтяных танкеров за поставки топлива в Венесуэлу

Американские политические элиты рассматривают возможность ввести санкции против ряда нефтяных танкеров. Причиной экономического давления может стать поставка топлива на территорию Венесуэлы.

Окончательное решение о введении санкций администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла, однако обсуждается возможность наложить запрет на взаимодействие с 25 супертанкерами и 17 судами меньшего класса. Все они в разное время посещали Венесуэлу, доставляя в страну топливо, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на источники Reuters.

Санкции США против Венесуэлы были введены в 2014 году. Вашингтон намерен использовать рычаги экономического давления для дестабилизации обстановки и продвижения своих интересов. Несмотря на многочисленные провокации, Каракас продолжает контролировать ситуацию, не допуская распространения американского влияния на свой суверенитет.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #венесуэла #энергетика #санкции сша

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