Салех, Хафтар и ас-Сиси обсудили меры по урегулированию ливийского кризиса

Урегулирование ливийского кризиса возможно при условии перемирия и вывода иностранных наемников, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Обстановка в Ливии стала темой переговоров египетского лидера, главы Палаты представителей Ливии в Тобруке Агилы Салеха и командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет ФАН.

Ас-Сиси в ходе переговоров выразил уверенность в том, что только вывод зарубежных наемников, разоружение выступающих на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии бандформирований и режим прекращения огня смогут привести к урегулированию ситуации в стране.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что на ливийской территории уже находится более десятка тысяч боевиков, завербованных Турцией в Сирии и переброшенных в Ливию. Он отметил, что ЛНА полностью готова к перемирию, несмотря на постоянные атаки со стороны террористов ПНС Ливии.

Командующий ЛНА заявил, что его войска не остановятся, пока страна полностью не обретет свободу от терроризма и иностранной оккупации. Хафтар обратил внимание на опасность, которую представляют наемники для всего региона.