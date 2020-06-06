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17:59   6 Июня 2020
Армия

Салех, Хафтар и ас-Сиси обсудили меры по урегулированию ливийского кризиса

Салех, Хафтар и ас-Сиси обсудили меры по урегулированию ливийского кризиса

Урегулирование ливийского кризиса возможно при условии перемирия и вывода иностранных наемников, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Обстановка в Ливии стала темой переговоров египетского лидера, главы Палаты представителей Ливии в Тобруке Агилы Салеха и командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет ФАН.

Ас-Сиси в ходе переговоров выразил уверенность в том, что только вывод зарубежных наемников, разоружение выступающих на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии бандформирований и режим прекращения огня смогут привести к урегулированию ситуации в стране.

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что на ливийской территории уже находится более десятка тысяч боевиков, завербованных Турцией в Сирии и переброшенных в Ливию. Он отметил, что ЛНА полностью готова к перемирию, несмотря на постоянные атаки со стороны террористов ПНС Ливии.

Командующий ЛНА заявил, что его войска не остановятся, пока страна полностью не обретет свободу от терроризма и иностранной оккупации. Хафтар обратил внимание на опасность, которую представляют наемники для всего региона.

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Автор: Илья Романович
#сирия #турция #египет #ливия #салех #хафтар #ас-сиси #палата представителей #лна #пнс

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