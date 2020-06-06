НАТО не прекращает учения, напоминая о себе

Страны НАТО воспользовались затишьем в российской новостной повестке в дни празднования 75-летия Победы 9 мая 2020 года, чтобы занять информационное поле и отвлечь мир от ключевой роли СССР в разгроме нацистской Германии. Так политолог, общественный деятель Иван Аркатов объяснил военную активность Североатлантического альянса в мае.

«НАТО хотело заполнить информационное поле в тот период. Это вполне действенная история, наша страна тогда не проводила никаких мероприятий. Таки образом, НАТО решило застолбить повестку, связанную с юбилеем победы. Сейчас на Западе активно стараются уводить взгляд общественности от России как от государства, которое победило в той войне», — считает эксперт.

Чрезмерную активность Альянса отметил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он вспомнил сценарий холодной войны и рассказал про пик военных учений НАТО с использованием спецтехники именно 9 мая.

По словам Грушко, учения Североатлантического альянса проходят одно за другим. Также не прекращаются и разведывательные полеты американских истребителей и бомбардировщиков вблизи российских границ. «Политика Сегодня» уже писала о пролете стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer над Черным морем.

«НАТО постоянно пытаются напомнить, что их военные силы всегда рядом с границами России. На мой взгляд, это отработка информационного поля. Им, возможно, даже выгодно видеть новости про бесконечные "перехваты" своих самолетов российскими ВКС. Так они напоминают о себе», — добавил Аркатов.

Грушко упомянул учения НАТО «Защитник Европы». В ходе них отрабатывают переброску 20 тысяч военнослужащих Пентагона из США в Европу, а после разучиваются «агрессивные действия» в сторону российских границ. В конце 2019 года немецкое издание Junge Welt писало, что «Защитник Европы» — это, по сути, репетиция общей войны стран Североатлантического альянса против России.

«Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией она, скорее всего, будет только возрастать», — заключил замминистра МИД.

Россия предлагала НАТО отменить военные учения на время пандемии коронавируса. Представители Альянса отказались, заявив, что действия стран-участников являются «строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам».