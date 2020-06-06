Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико сообщил о сборе нужного числа подписей

Политический деятель Виктор Бабарико заявил, что собрал необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры на пост президента Белоруссии.

Белорусский банкир выдвинул себя в кандидаты 12 мая. Как сообщает Sputnik Беларусь, он уже набрал 100 тысяч подписей в свою поддержку. Президентские выборы должны состояться в республике 9 августа. Первый этап, во время которого инициативные группы обязаны набрать для своих кандидатов необходимое количество подписей, закончится 19 июня.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Важнейшие инициативы предлагают законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.