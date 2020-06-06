Handelsblatt: от конфликта Китая и США пострадают европейские бизнесмены

Противостояние между Пекином и Вашингтоном может нанести удар по мировой торговле. Наиболее серьезный ущерб придется на бизнесменов из Европы, считают аналитики немецкого издания Handelsblatt.

Политические и экономические разногласия США и Китая, главного потребителя и главного производителя товаров на планете, приведут к колоссальным последствиям для всемирной финансовой системы. В условиях пандемии коронавируса рынок находится в и без того непростой обстановке, а споры вокруг дальнейшего сотрудничества двух государств потенциально опасны для немецких предпринимателей, сообщает RT со ссылкой на издание Handelsblatt.

Опасность противостояния страны уже почувствовали на примере технологического конфликта вокруг компании Huawei. США пытаются ввести новые санкции против КНР, призывая своих союзников поступать аналогичным образом. Но Европа заинтересована в дальнейшем взаимодействии с обеими сторонами, оказываясь "меж двух огней".