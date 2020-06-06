Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас намерен посетить Израиль 10 июня. Поездка является срочной и призвана предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан, объявленную Тель-Авивом. Об этом пишут СМИ.

По информации "Ленты.ру", Маас после визита в Израиль и встречи с министром иностранных дел страны Габи Ашкенази направится в Палестину и Иорданию. Не исключено, что диппредставитель Германии попытается передать израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предостережение относительно планов аннексии Западного берега Иордана.

В качестве одного из своих аргументов Маас может использовать ухудшение отношений между ЕС и Израилем, если последний решится реализовать задуманное. Речь идет об ответных мерах со стороны Евросоюза.