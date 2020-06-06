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17:09   6 Июня 2020
Политика

Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля

Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас намерен посетить Израиль 10 июня. Поездка является срочной и призвана предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан, объявленную Тель-Авивом. Об этом пишут СМИ.

По информации "Ленты.ру", Маас после визита в Израиль и встречи с министром иностранных дел страны Габи Ашкенази направится в Палестину и Иорданию. Не исключено, что диппредставитель Германии попытается передать израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предостережение относительно планов аннексии Западного берега Иордана.

В качестве одного из своих аргументов Маас может использовать ухудшение отношений между ЕС и Израилем, если последний решится реализовать задуманное. Речь идет об ответных мерах со стороны Евросоюза.

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Автор: Илья Романович
#германия #израиль #аннексия #маас #западный берег реки иордан

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