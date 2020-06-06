Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Польское правительство хочет сделать из страны форпост НАТО на востоке и подороже продать русофобию, убежден главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия», политолог Анатолий Степанов.

«Чтобы подороже продать русофобию на Западе, нужно создать миф о том, что Россия угрожает Польше, и им оправдаться. Люди, которые связаны с Пентагоном и военными структурами США очень ценят такие заявления. Остается только надеется, что американцы не будут ввязываться в такие авантюры», — рассказал эксперт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что США переправят хотя бы часть своих войск на территорию Польши из Германии. По словам политика, американские солдаты нужны Польше для защиты от России, ведь «настоящая опасность исходит с восточной границы».

Заявление Моравецкого Степанов назвал продолжением традиционной русофобской политики Польши, в которой она очень преуспела. Эта русофобия «росла» в стране еще с 17-го века, и сейчас находит все новые и новые проявления.

Политолог Сергей Маркелов также вспомнил историю и сослался на «родовую травму» Польши.

«Позиция Польши – это спекуляция на границах с Россией и обычная денежная корысть руководителей страны. Здесь не столько важно привлечение солдат США, сколько желание Польши ввести в страну дополнительное западное финансирование», — объяснил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тысяч военных, не уведомив власти ФРГ о своем решении. Моравецкий сказал, что контингент американских войск в Польше нужно постоянно увеличивать. Сейчас на территории страны расквартированы около пяти тысяч солдат США.