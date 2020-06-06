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16:47   6 Июня 2020
Политика

Климов назвал маркировку Facebook еще одним способом манипуляции в инфовойне против РФ

Климов назвал маркировку Facebook еще одним способом манипуляции в инфовойне против РФ

Администрация Facebook намерена помечать соответствующей маркировкой страницы тех СМИ, которые в той или иной степени контролируются государством. Событие прокомментировал член Совета Федерации Андрей Климов.

По словам Климова, США в рамках своего законодательства стремятся "закрыть лазейки" против РФ. Делать это планируется с помощью идеологической борьбы, читай — информационной войны, пишет "НьюИнформ". В рамках этого противостояния Вашингтон стремится устранить альтернативную точку зрения, источником которой выступает российская пресса.

Маркировка служит для нападок, что та или иная информация якобы является пропагандой Кремля, отметил Климов.

Сенатор призвал не заблуждаться на счет того, что социальные сети Запада являются нейтральными площадками. В качестве примера Климов привел Google, которая под обычные поисковые запросы о России и ее истории выдает результаты с американскими сайтами на русском языке.

Парламентарий полагает, что РФ следует использовать собственные интернет-площадки, потому что у нашей страны есть все инструменты для этого, включая поисковую систему. Все это должно развиваться, несмотря на имеющиеся трудности.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #соцсети #facebook #климов #рунет #маркировка

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