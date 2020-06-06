Путин на онлайн-совещании поправил главу Бурятии на 400 млн рублей

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, когда тот отчитывался о выделенных средствах на строительство библиотеки.

По словам Цыденова, на строительство библиотеке при поддержке президента было выделено 615 миллионов рублей, однако, Путин получил иную информацию. Российский лидер решил поправить главу Бурятии и назвал 1,2 миллиарда рублей действительной суммой, которая была предназначена на проект.

Цыденов добавил, что властям Бурятии еще предстоит реконструировать старое библиотечное здание, а новое уже построено и введено в эксплуатацию. В заключение он сообщил Путину, что тот назвал правильные цифры.