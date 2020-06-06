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16:13   6 Июня 2020
Общество

Воспитанная в ЛГБТ-семье канадка осудила навязывание гомосексуализма молодому поколению

Воспитанная в ЛГБТ-семье канадка осудила навязывание гомосексуализма молодому поколению

Свою позицию относительно воспитания детей в ЛГБТ-семьях высказала автор книги "Покончить с прошлым: О воспитании в гомосексуальной семье" Дон Стефанович.

Канадка, воспитанная в ЛГБТ-семье, выступает против однополых браков, узаконенных в Канаде, пишет "Экспресс газета". В своей книге Дон Стефанович призналась, что ее жизнь была "сломана". Канадские власти фактически разрушили свободу слова в стране, запретив дебаты вокруг тем о целесообразности однополых браков, отмечает женщина.

Желание людей сохранить понятие брака как союза мужчины и женщины нужно уважать, убеждена писательница. Дети из ЛГБТ-семей часто притворяются, что не скучают по биологическим родителям, ощущая давление со стороны взрослых. Их учат говорить о ныне существующей "семье" только позитивно, заявила Дон Стефанович.

Вместе с другими людьми, выросшими с однополыми родителями, канадская писательница выступает за единственное, по ее мнению, верное определение брака как союза мужчины и женщины и за право детей на полноценные семьи. Интересен тот факт, что в Канаде используется понятие "законный родитель". Понятия "мама" и "папа" отсутствуют.

Опыт канадской писательницы указывает, что у некоторых людей, выросших в ЛГБТ-семьях, есть проблемы. Однако западные институты об этом умалчивают. Подобное может привести к притеснению и дискриминации традиционных ценностей. Привычные понятия "отца" или "матери" могут исчезнуть.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #семья #лгбт

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