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16:11   6 Июня 2020
Экономика

Reuters: ОПЕК согласовала продление текущих параметров сделки на месяц

Reuters: ОПЕК согласовала продление текущих параметров сделки на месяц

Министры ОПЕК согласовали продление текущего уровня сокращения добычи нефти еще до августа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саммит стран-участниц ОПЕК состоялся в режиме видеоконференции. Также сообщается, что страны ОПЕК планируют рекордное снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Все участники данного соглашения обязуются его исполнять точно и в срок.

Сокращение добычи по условиям заключенной сделки началось 1 мая, до сегодняшнего дня стоимость нефти Brent достигла 42 доллара за баррель.

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Автор: Яна Либерман
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