Поправки к Конституции РФ станут опорой для зоозащитников

Большинство зоозащитных организаций ведут свою деятельность много десятков лет, но добиться принятия закона о защите животных удалось только в прошлом году, сообщила директор благотворительного фонда помощи животным "Я свободен" Ольга Ватомская.

Поправки к Конституции РФ предусматривают изменения и в этом законе. Зоозащитники уверены, что благодаря поправкам будет проще добиться помощи животным в каждом регионе России. На данный момент полиция бездействует при жестоком обращении с братьями нашими меньшими, хотя владельцы и сотрудники фондов рассчитывают на поддержку правоохранительных органов.

"С принятием поправок, я надеюсь, нам перестанут так отвечать, что на это нет времени", — поделилась директор фонда Ольга Ватомская в беседе с Ruposters.

Россияне должны поддержать гуманную идею о защите животных, считает глава фонда "Я свободен" Ольга Ватомская. Приюты должны пустовать, а у каждого питомца должен быть хозяин. Благодаря поправкам люди будут реже бросать своих животных.

"Это безобразие должно прекратиться", — подчеркнула она.

Указ о проведении всеобщего голосования подписал президент Владимир Путин. Голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. К изменениям в Основном законе РФ относятся: обеспечение государством доступности медобслуживания, индексация пенсий и многое другое.