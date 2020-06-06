Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов

Создание национальной генетической базы в России позволит разрабатывать более эффективные лекарства и исследовать историю происхождения различных народов. Об этом «Политике Сегодня» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Речь идет о сборе геномов россиян. Это нужно для изучения генетических заболеваний и истории происхождения различных народов. Эта база позволит изучать геномы, сравнивать их между собой, видеть какие-то особенности народов в разных частях России и сопоставлять эти данные с генетическими болезнями. Также это поможет в разработке лекарств», — сказал ученый.

Разработкой генетической базы по поручению президента России Владимира Путина займется Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» совместно с правительством. Ответственными за реализацию проекта назначены директор института Александр Благов и премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин поручил создать научное и лабораторное оборудование, с помощью которого можно будет проводить исследования генетических технологий мирового уровня. Также ученые займутся разработкой вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

«В Соединенных Штатах геномы исследуются очень широко, также в Англии, Франции, Германии, Израиле и других развитых странах. Заодно они исследуют геномы животных. После наступления эпидемии COVID-19 уже тысячи геномов этих вирусов были также изучены», — подчеркнул Альтштейн.

К 2024 году по нацпроекту «Наука» предусмотрено создание как минимум трех центров геномных исследований. Со следующего года на развитие и функционирование генетической базы будут выделяться средства из федерального бюджета.

После совещания по вопросам развития генетических технологий Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.