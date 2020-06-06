Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико сообщил о сборе нужного числа подписей

Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико сообщил о сборе нужного числа подписей

 Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов

Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов
Handelsblatt: от конфликта Китая и США пострадают европейские бизнесмены

Handelsblatt: от конфликта Китая и США пострадают европейские бизнесмены

 Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля

Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля
Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

 Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов
Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико сообщил о сборе нужного числа подписей

Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико сообщил о сборе нужного числа подписей

 Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов

Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов
Handelsblatt: от конфликта Китая и США пострадают европейские бизнесмены

Handelsblatt: от конфликта Китая и США пострадают европейские бизнесмены

 Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля

Германия попытается не допустить аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля
Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

Эксперты объяснили призыв войск США «родовой травмой» Польши

 Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов

Трамп решил победить расизм усилением экономики, и уходит от ответов
16:22   6 Июня 2020
Россия

Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов

Геномы помогут создать эффективные лекарства и изучить историю народов

Создание национальной генетической базы в России позволит разрабатывать более эффективные лекарства и исследовать историю происхождения различных народов. Об этом «Политике Сегодня» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Речь идет о сборе геномов россиян. Это нужно для изучения генетических заболеваний и истории происхождения различных народов. Эта база позволит изучать геномы, сравнивать их между собой, видеть какие-то особенности народов в разных частях России и сопоставлять эти данные с генетическими болезнями. Также это поможет в разработке лекарств», — сказал ученый.

Разработкой генетической базы по поручению президента России Владимира Путина займется Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» совместно с правительством. Ответственными за реализацию проекта назначены директор института Александр Благов и премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин поручил создать научное и лабораторное оборудование, с помощью которого можно будет проводить исследования генетических технологий мирового уровня. Также ученые займутся разработкой вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

«В Соединенных Штатах геномы исследуются очень широко, также в Англии, Франции, Германии, Израиле и других развитых странах. Заодно они исследуют геномы животных. После наступления эпидемии COVID-19 уже тысячи геномов этих вирусов были также изучены», — подчеркнул Альтштейн.

К 2024 году по нацпроекту «Наука» предусмотрено создание как минимум трех центров геномных исследований. Со следующего года на развитие и функционирование генетической базы будут выделяться средства из федерального бюджета.

После совещания по вопросам развития генетических технологий Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #исследования #база #наука #генетика #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...