Министры ОПЕК+ начали переговоры о продлении сокращения добычи нефти

Министры ОПЕК+ проводят переговоры о продлении сокращения добычи нефти на максимуме после июня.

Еще до начала совещания было анонсировано, что участники ОПЕК+, вероятно, объявят о решении продлить максимальный уровень сокращения добычи "черного золота" еще на пару ближайших месяцев. Такой анонс позволил поддержать рынок: цена Brent преодолела отметку 40 долларов за баррель.

Сокращение добычи по условиям заключенной сделки началось 1 мая. Более чем за месяц стоимость нефти Brent восстановилась с 27 до 42 долларов за баррель.