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15:38   6 Июня 2020
Экономика

Министры ОПЕК+ начали переговоры о продлении сокращения добычи нефти

Министры ОПЕК+ начали переговоры о продлении сокращения добычи нефти

Министры ОПЕК+ проводят переговоры о продлении сокращения добычи нефти на максимуме после июня.

Еще до начала совещания было анонсировано, что участники ОПЕК+, вероятно, объявят о решении продлить максимальный уровень сокращения добычи "черного золота" еще на пару ближайших месяцев. Такой анонс позволил поддержать рынок: цена Brent преодолела отметку 40 долларов за баррель. 

Сокращение добычи по условиям заключенной сделки началось 1 мая. Более чем за месяц стоимость нефти Brent восстановилась с 27 до 42 долларов за баррель.

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Автор: Яна Либерман
#переговоры #нефть #опек

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