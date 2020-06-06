Forbes назвал две самые секретные российские атомные субмарины

Самыми секретными российскими субмаринами по версии американского журнала Forbes признаны подводные лодки (АПЛ) "Хабаровск" проекта 09851 и "Белгород" проекта 09852.

Авторы статьи указали, что Москва, в отличие от Вашингтона, трудится над созданием не одного, а шести типов субмарин. Журналисты издания считают, что Россия занимается "величайшей модернизацией со времен холодной войны".

Американское издание назвало самыми секретными российскими подлодками "Хабаровск" и "Белгород". В материале сказано, что спуск на воду первой субмарины ожидается в июне текущего года. Обе подлодки смогут переносить шесть ядерных торпед "Посейдон".

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции важнейшие поправки, среди которых — запрет на изменение границ России и меры, направленные на международное поддержание мира. Россияне, поддерживающие идеи главы государства, смогут отдать свой голос за поправки в Основной закон с 25 июня по 1 июля.