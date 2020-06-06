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15:27   6 Июня 2020
Армия

Forbes назвал две самые секретные российские атомные субмарины

Forbes назвал две самые секретные российские атомные субмарины

Самыми секретными российскими субмаринами по версии американского журнала Forbes признаны подводные лодки (АПЛ) "Хабаровск" проекта 09851 и "Белгород" проекта 09852.

Авторы статьи указали, что Москва, в отличие от Вашингтона, трудится над созданием не одного, а шести типов субмарин. Журналисты издания считают, что Россия занимается "величайшей модернизацией со времен холодной войны". 

Американское издание назвало самыми секретными российскими подлодками "Хабаровск" и "Белгород". В материале сказано, что спуск на воду первой субмарины ожидается в июне текущего года. Обе подлодки смогут переносить шесть ядерных торпед "Посейдон". 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции важнейшие поправки, среди которых — запрет на изменение границ России и меры, направленные на международное поддержание мира. Россияне, поддерживающие идеи главы государства, смогут отдать свой голос за поправки в Основной закон с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#forbes #хабаровск #белгород

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