"Князь Владимир" может войти в состав ВМФ РФ в начале июня

Атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения "Князь Владимир" может войти в состав ВМФ России уже на следующей неделе. Об этом сообщил источник издания "Интерфакс".

По словам командования Северного флота, "Князь Владимир" будет использоваться для патрулирования в арктических широтах на территории Северного Ледовитого океана.

Головная подлодка оснащена улучшенной системой управления и низкой шумностью по сравнению с крейсерами проекта 955. Вооружение корабля составляют межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" и современное минно-торпедное оружие. "Князь Владимир" уже успешно прошла контрольные испытания в Белом море.