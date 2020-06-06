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15:24   6 Июня 2020
Армия

"Князь Владимир" может войти в состав ВМФ РФ в начале июня

"Князь Владимир" может войти в состав ВМФ РФ в начале июня

Атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения "Князь Владимир" может войти в состав ВМФ России уже на следующей неделе. Об этом сообщил источник издания "Интерфакс".

По словам командования Северного флота, "Князь Владимир" будет использоваться для патрулирования в арктических широтах на территории Северного Ледовитого океана.

Головная подлодка оснащена улучшенной системой управления и низкой шумностью по сравнению с крейсерами проекта 955. Вооружение корабля составляют межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" и современное минно-торпедное оружие. "Князь Владимир" уже успешно прошла контрольные испытания в Белом море.

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Автор: Руслан Неглинный
#вмф #подлодка

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