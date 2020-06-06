Ученые США выявили негативное влияние на детей, выросших в ЛГБТ-семьях

Одна из поправок к Конституции РФ вносит положение о традиционном составе семьи. У этой инициативы нашлись противники. Однако научные исследования на территории США показывают, что у детей, выросших в ЛГБТ-семьях, появляются психологические проблемы.

Как пишет "Накануне.ру", исследование на эту тему в 2012 году проводил профессор социологии Техасского университета Марк Регнерус. Ученый в течение двух лет опросил около 3000 американцев в возрасте 18–39 лет, которые воспитывались в гомосексуальных парах. Таким людям оказалось сложнее найти себя в жизни. У них наблюдались проблемы с поиском работы, идентификацией себя, социализацией и другие.

Например, 12% детей из лесбийских и 24% из гомосексуальных пар имеют склонность к суициду. В традиционных семьях этот показатель не превышает 5%. Безработными становятся 28%, 20% и менее 13% соответственно.

Кроме того, 23% людей, воспитанных лесбиянками, стали жертвами сексуального насилия. Для сравнения: в обычных семьях с этим сталкиваются только 2%, в гейских — 10%.

Впоследствии у ЛГБТ-детей формировалась предрасположенность к супружеской неверности, показатель которой в два раза выше, чем среди людей, выросших в окружении традиционных ценностей. Кроме того, воспитанные однополыми родителями в 19% случаев вынуждены обращаться к психологу, что в два с лишним раза выше, чем показатели людей, воспитанных в традиционных семьях.

Также у детей из ЛГБТ-семей более, чем на 20% снижается восприятие своей гетеросексуальности. Названное исследование критиковалось, однако было признано достоверным.