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15:13   6 Июня 2020
Общество

Каждый пятый ребенок из ЛГБТ-семей обращается за помощью психолога

Каждый пятый ребенок из ЛГБТ-семей обращается за помощью психолога

Воспитание в семье с однополыми родителями пагубно сказывается на психике ребенка, выяснили ученые. Детям из ЛГБТ-семей во взрослой жизни сложно строить романтические отношения, также у них часто наблюдается склонность к суициду.

Выросшая в гомосексуальной семье канадка Дон Стефанович в своей книге рассказала, как под давлением взрослых ей приходилось замалчивать свои проблемы, связанные с воспитанием в нетрадиционной семье.

"Дети в однополых семьях часто скрывают свое горе", — приводит слова Стефанович "Экспресс газета".

Ученые разных стран исследуют вопрос воспитания детей в однополых семьях уже три десятка лет. Более 20 процентов выросших в ЛГБТ-семьях людей признались, что задумываются о самоубийстве, результаты исследования приводит портал "Накануне.ru".

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Автор: Руслан Неглинный
#дети #исследования #лгбт #психологи

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