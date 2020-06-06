Каждый пятый ребенок из ЛГБТ-семей обращается за помощью психолога

Воспитание в семье с однополыми родителями пагубно сказывается на психике ребенка, выяснили ученые. Детям из ЛГБТ-семей во взрослой жизни сложно строить романтические отношения, также у них часто наблюдается склонность к суициду.

Выросшая в гомосексуальной семье канадка Дон Стефанович в своей книге рассказала, как под давлением взрослых ей приходилось замалчивать свои проблемы, связанные с воспитанием в нетрадиционной семье.

"Дети в однополых семьях часто скрывают свое горе", — приводит слова Стефанович "Экспресс газета".

Ученые разных стран исследуют вопрос воспитания детей в однополых семьях уже три десятка лет. Более 20 процентов выросших в ЛГБТ-семьях людей признались, что задумываются о самоубийстве, результаты исследования приводит портал "Накануне.ru".