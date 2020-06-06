Сенатор Цеков назвал США "главной опасностью" на международной арене

Американские демократы выступили против участия России в саммите "Большой семерки". Такую позицию представителей Запада можно расценивать как очередной акт информационной войны, уверен сенатор Сергей Цеков.

Группа американских конгрессменов-демократов направила письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой не включать Россию в состав G7, поскольку политика российского государства якобы направлена на дестабилизацию США в мировом сообществе, а также может быть опасной и для других стран. Однако наибольшую опасность для мира представляют сами США, считает Цеков.

"Самую большую опасность в мире представляют сами Соединенные Штаты Америки", — заявил сенатор в беседе с корреспондентом iReactor.

Ряд российских экспертов ранее заявлял, что Вашингтон ведет активную информационную войну против РФ и Китая, поскольку эти страны не желают подчиняться порядку США и являются главными экономическими конкурентами Соединенных Штатов на международной арене.