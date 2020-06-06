Путин поручил внести культурные учреждения в план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин поручил учесть потребности культурных учреждений в общенациональном плане развития экономики России.

Он также попросил культурных деятелей разработать предложения о выходе соответствующих учреждений из вынужденных каникул с минимальными финансовыми потерями.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится с 25 июня по 1 июля. Соответствующее распоряжение было подписано Путиным. В поправках к Основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. В поправках также закрепят ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.