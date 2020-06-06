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14:28   6 Июня 2020
Армия

СМИ Германии обвинили США в провокации за вывод войск из ФРГ "по-английски"

СМИ Германии обвинили США в провокации за вывод войск из ФРГ "по-английски"

Немецкие журналисты обвинили США в провокации из-за утаивания планов по выводу американского военного контингента с территории Германии, пишут СМИ.

Президент США принял решение о выводе девяти с половиной тысяч военнослужащих из Германии до сентября этого года, ранее сообщала американская пресса. Причиной такого шага стали разногласия с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу военного финансирования НАТО.

Вашингтон не уведомил о своих планах Берлин, что является провокацией, передает Радио Sputnik мнение авторов немецкого издания Spiegel. Журналисты отметили, что Белый дом буквально застал врасплох власти Германии подобным решением. В издании подчеркнули, что США являются партнером ФРГ по НАТО, но при этом американское правительство не оповестили Бундестаг о своих планах.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #германия #войска

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