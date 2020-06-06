«Неотвратимость и профилактика»: депутаты Госдумы об ответственности за митинги в РФ

Мирные протесты в США превратились в массовые погромы, грабежи и столкновения с полицейскими. В России законодательство по несанкционированным митингам и протестам работает четко, любые попытки склонить общество к американскому сценарию будут пресекаться, заверили корреспондента «Политики Сегодня» депутаты Госдумы.

«Когда в России точно также попытались устраивать массовые беспорядки, мы предусмотрели усиление ответственности для тех, кто этим занимался вместе с зарубежными структурами. Они режиссировали эти "мирные", но на самом деле далеко не мирные акции. За это есть ответственность административная, гражданско-правовая и уголовная», — говорит первый зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

С коллегой согласился член Комитета по международным делам, депутат Госдумы Антон Морозов. По его мнению, законодательство в части беспорядков работает четко и слаженно настолько, что даже представителям партии запрещают выходить на шествия в людные места.

«Даже мы, как представители парламентской партии (ЛДПР – прим. ред.) зачастую в регионах не можем провести митинг. В центре города запрещают, отправляют на какие-то задворки. Поэтому в России в этой области все хорошо. Нужно просто отвечать на запросы общества и проводить вдумчивую госполитику», — объяснил депутат.

Вяткин также заметил, что в России нормы ответственности за проведение несанкционированных митингов намного более гуманны, нежели на Западе. В США за аналогичную акцию протеста можно получить пожизненный срок, если твои действия угрожали здоровью сотрудника полиции.

В плане уголовных наказаний англосаксонская система права не блещет гуманизмом, обратил внимание Вяткин.

«Если у нас за такие действия можно получить 3–5 лет лишения свободы, в США за это можно "присесть" на пожизненный срок. И никто этого человека жалеть не будет. Россия идет по пути разумного сдерживания и наказания. Ключевые слова здесь – это неотвратимость и профилактика», — заключил парламентарий.

Лицам, желающим провести незаконное шествие или устроить беспорядки, можно посоветовать оглядываться на опыт западных протестантов в части получения серьезных тюремных сроков, а не погромов и грабежей.

Протесты и «мирные» акции могут склонить власти к ужесточению законодательства. К примеру, депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Марченко уже высказывался по поводу разработки более строгих мер в этой области. А депутат Госдумы Евгений Федоров призывал людей, выходящих на митинги в период пандемии, задуматься о здоровье родственников и пожилых людей.