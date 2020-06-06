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14:07   6 Июня 2020
Экономика

Литовский порт принял первый корабль с американской нефтью для Белоруссии

Литовский порт принял первый корабль с американской нефтью для Белоруссии

Танкер с американской нефтью прибыл в литовский порт Клайпеда 6 июня. Он доставил в Европу 77 тысяч тонн топлива, которые предназначаются Белоруссии, заявил официальный представитель "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Американские поставщики отправили Белоруссии 77 тыс. тонн нефти марки Bakken — для этого продукта индустрии сланцевиков характерна высокая стоимость из-за больших издержек. Первая партия энергоресурсов будет отгружена в литовском порту, после чего доставлена в Белоруссию железнодорожным транспортом. Перерабатывать американскую нефть будет Новополоцкий НПЗ, сообщает РИА Новости.

Белорусские энергетические компании проводят диверсификацию поставок нефти, закупая продукт у 80 различных поставщиков. Изначально Минск планировал использовать для доставки трубопроводы, однако в итоге республике потребовалось заключить транзитные договоры с соеседями, имеющими доступ к Балтийскому морю.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #нефть #белоруссия #литва #торговля

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