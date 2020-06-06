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14:04   6 Июня 2020
Экономика

Глава Банка России подтвердила возможность очередного снижения ключевой ставки

Глава Банка России подтвердила возможность очередного снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но будет это делать постепенно, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она рассказала, что решение об очередном снижении ключевой ставки ЦБ может быть принято в соответствии с прогнозами регулятора о восстановлении национальной экономики. При этом Центробанк намерен действовать постепенно, чтобы не допустить резких изменений. Такая политика регулятора позволит рынку быстрее адаптироваться к новым условиям и избежать возможных рисков.

Набиуллина также сообщила, что Центробанк не ожидает второй волны роста спроса на кредитные каникулы в России, но периодически повышение спроса может возникать. Россияне могут обратиться в банк за кредитными каникулами до 30 апреля текущего года, добавила председатель ЦБ.

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Автор: Василий Пименов
#набиуллина #цб #ключевая ставка #экономика россии

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