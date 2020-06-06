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13:35   6 Июня 2020
Общество

Ученые сообщили о недорогом препарате для лечения коронавируса

Ученые сообщили о недорогом препарате для лечения коронавируса

Недорогое лекарство для лечения недугов желудка за несколько дней улучшило общее состояние пациентов с коронавирусом, выяснили британские ученые.

Препарат в течение двух недель принимали десять пациентов с легкой формой коронавируса, сообщает журнал Gut. Участники исследования признались, что отдышка, кашель и другие симптомы стали ослабевать уже на следующий день после начала приема лекарства. Однако подтвердить эффективность средства без клинических испытаний невозможно, уточнили ученые.

Специалисты по всему миру разрабатывают разные прототипы лекарств для лечения нового типа пневмонии. Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения осложнений при COVID-19, передает телеканал "360". Следить за данными о коронавирусной инфекции можно на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#лечение #препарат #лекарство #коронавирус

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