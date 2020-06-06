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Более 8,7 тыс. человек с коронавирусом выздоровели в России
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13:35   6 Июня 2020
Политика

Грушко не исключает военных провокаций НАТО во время парада Победы в РФ

Грушко не исключает военных провокаций НАТО во время парада Победы в РФ

Россия проведет военный парад в честь 75-летия Великой Победы 24 июня. Вероятность провокаций в этот день, в том числе со стороны Североатлантического альянса, оценил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко отметил, что ему хотелось бы надеяться на победу здравого смысла среди тех, кто руководит НАТО, однако полностью быть уверенным в этом нельзя. В качестве примера российский дипломат привел планы западного военного блока по организации активности в преддверии 9-го мая, пишет ТАСС.

Парад Победы в РФ перенесен из-за угрозы коронавируса нового типа. Новую дату праздничных мероприятий утвердил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил обеспечить максимальную безопасность на празднике и напомнил о необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку.

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Автор: Василий Пименов
#россия #нато #грушко #провокации #парад победы

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