Президент Сирии Башар Асад способствует возвращению беженцев из подконтрольных США лагерей, уставших от американского давления и ужасных условий проживания, считает военный политолог Андрей Кошкин.

Правительство САР во главе с Асадом прилагает все усилия для восстановления страны после войны, создавая условия для возвращения беженцев обратно в свои дома. К примеру, недавно 11 обитателей лагеря "Эр-Рукбан", расположенного на оккупированных США территориях Сирии, смогли покинуть это место и вернуться домой. Известно, что всем вернувшимся беженцам был сделан анализ на коронавирус нового типа.

"Эр-Рукбан" печально известен ужасными условиями, в частности, отсутствием медицинской помощи и нормального водоснабжения, а также нехваткой продовольствия и жуткой антисанитарией. США осведомлены об этом, поэтому препятствуют допуску гуманитарных организаций и независимых СМИ в лагерь, удерживая его жителей, которые уже устали от американского гнета и хотят домой, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ФАН.

"Власти под предводительством Башара Асада делают все, чтобы люди смогли вернуться домой, начать работать и не испытывать дискомфорта", — констатировал эксперт.

Асад занимается восстановлением инфраструктуры и экономики страны, что вселяет надежду в граждан на возвращение мирной жизни, сказал Кошкин. Он подчеркнул, что доказательством этого является стремление беженцев покинуть лагеря и отправиться домой.