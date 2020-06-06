Более 8,7 тыс. человек с коронавирусом выздоровели в России

Российские доктора успешно справляются с лечением пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию. За последние сутки из стационаров выписали 8708 человек.

Количество пациентов, которые пошли на поправку после терапии, практически сравнялось с числом новых случаев COVID-19. За последние сутки в Российской Федерации обнаружили 8855 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". При этом домой из стационаров отправилось 8708 граждан, передает телеканал "360".

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Даты ранее утвердил глава государства Владимир Путин. Среди дополнений в Основной закон страны значится: предложение о государственном обеспечении доступности медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и адресная соцподдержка.